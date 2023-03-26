Первую партию оборудования в 2023 году для тушения лесов получили пожарные Красноярского края

Фото: Пресс-служба краевого Лесопожарного центра

В краевой лесопожарный центр пришла первая в этом году партия оборудования для борьбы с пожарами. Шесть универсальных плугов для колесной и гусеничной техники отправятся в Минусинский, Ермаковский, Ачинский, Боготольский, Ужурский и Емельяновский районы, сообщает правительство Красноярского края.

Эти плуги пригодятся специалистам для того, чтобы обустраивать и прочищать противопожарные минерализованные полосы.

Всего же в 2023 году планируется поставка более чем 140 единиц техники: это и пожарные машины, и моторные лодки с катерами, грунтометы. С их помощью можно будет более эффективно бороться с лесными пожарами.