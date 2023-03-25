Бюджет Красноярска ждет корректировка Фото: Мария ЛЕНЦ

Бюджет Красноярска ждет корректировка. Он пополнится средствами из вышестоящих бюджетов, необходимо решить, куда они будут распределены. Депутаты городского Совета уже знакомятся с предложенными планами.

Часть средств в объеме 2 миллиардов рублей планируется направить на строительство двух школ – в микрорайоне «Аэропорт» и на улице Омской, на 1100 мест каждая. На комплексный капитальный ремонт лицея № 11, который находится в аварийном состоянии. На создание детского технопарка «Кванториум» на базе школы № 157 в микрорайоне «Преображенский». На комплексный капремонт здания детской музыкальной школы № 12 в рамках реализации национальных проектов.

Кроме того, планируется дополнительно 1,3 миллиарда потратить на капитальный ремонт дорог. Средства будут направлены на замену дорожного полотна, установку дорожных знаков и ограждений на 24 дорожных объектах во всех районах города.

Депутаты особо выделили необходимость инициативных мер социальной поддержки семьям участников специальной военной операции. Продолжатся выплаты по 100 тысяч рублей каждому заключившему контракт о прохождении военной службы для участия в специальной операции. С 1 июля дети участников спецоперации получат право на компенсацию за проезд в общественном транспорте. С 1 мая заработает новая мера поддержки – выдача бесплатной молочной продукции.