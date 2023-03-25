На «Красноярских Столбах» помогли попавшим в беду туристам Фото: Мария ЛЕНЦ

На территории национального парка «Красноярские столбы» вновь пострадали туристы. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в региональной Службе спасения, все случилось накануне 24 марта. Вечером, гуляя по заповедной территории, получили травмы голеностопа женщина 1990 года рождения и мужчина 1985 года рождения. Требовалась помощь в их эвакуации. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали на место, оказали первую помощь пострадавшим и эвакуировали до улицы Свердловской.

Спасатели настаивают: в связи с участившимся травматизмом просим любителей активного отдыха соблюдать меры безопасности при посещении национального парка.