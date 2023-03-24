Мэрия Красноярска ищет подрядчика для строительства бассейна в Северном

Фото: администрация Красноярска

Администрация Красноярска ищет подрядчика, который построит многофункциональный комплекс в сквере «Казачий» микрорайона «Северный». Начальная цена контракта составляет 596 миллионов рублей, сообщает мэрия.

Заявку можно подать до 10 апреля.

Построить здание с двумя бассейнами, трибуной на 150 мест, тренажерным залом и помещением для музея спорта подрядчик должен будет за 2 года, до 30 апреля 2025 года.

Размеры бассейнов составят 25 на 15 метров и 10 на 6 метров.

Возле спорткомплекса должно появиться 66 парковочных мест. Территорию сквера при этом облагородят.