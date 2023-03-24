В Красноярск на парковке Красной Армии меняют датчики Фото: Мария ЛЕНЦ

24 марта в Красноярске на парковке, расположенной на улице Красной Армии, меняют датчики. Об этом сообщают в мэрии Красноярска.

Новые приборы будут более точно определять время заезда на парковку и выезда. Ранее красноярцы жаловались, что датчик работает с перебоями.

В мэрии добавляют, что новые приборы должны покончить с «зайцами». Опущенный ногой блокиратор теперь будет приходить в исходное состояние, если водитель не оплатил парковку.