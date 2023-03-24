В Красноярске проверили сборный эвакуационный пункт

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В Красноярске прошла проверка сборного эвакуационного пункта на базе школы №150. Об этом сообщает краевого агентство ГО и ЧС.

Сборный эвакуационный пункт (СЭП) – это место, куда направляют население из опасных зон. Демонстрацию пункта проводил начальник оперотдела ГУ по ГО, ЧС и ПБ Красноярска Юрий Таскаев.

Он рассказал, что всего в городе 35 СЭПов. В них расположены места регистрации людей, медпункты, комната матери и ребенка, зал ожидания. Кроме того, они обеспечены связью.

В случае угрозы людям начнут приходить СМС. В них передадут, что случилось и где лучше укрыться. Ближайшие к Красноярску пункты находятся в Кедровом, Сухой и Еловом.

И.О. директора краевого Центра ГО и ЧС Наталья Григорьева пришла к выводу, что проверенный эвакопункт полностью соответствует всем требованиям.