В Туве будут судить женщину за смерть двоих детей

Фото: СК по Республике Тыва

В Туве перед судом предстанет 35-летняя жительница Бай-Тайгинского района за смерть двоих сыновей от угарного газа. Об этом сообщает республиканский СК.

В один из январских дней 2023 года, примерно в 23:00 часов, женщина засыпала в печь своего частного дома уголь. В итоге комнаты заволокло дымом. Однако причину задымления она не устранила, просто закрыв дверцу печи, после чего просто уложила детей спать.

Фото: СК по Республике Тыва

В итоге все отравились угарным газом. Женщину удалось спасти, а ее двое малолетних сыновей скончались. В отношении сельчанки по поручению председателя СК завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Расследование уже завершено. Материалы уголовного дела переданы в суд.