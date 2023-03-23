В Красноярске остановили строительство аквапарка из-за нехватки денег

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В Красноярске приостановили строительство аквапарка в районе «Арены. Север». Как рассказал мэр Владислав Логинов, всему виной стала нехватка оборудования для аквапарков, которое не изготавливают в РФ. В свете последних мировых событий, на его закупку за рубежом теперь требуется куда больше денег.

– У застройщика есть запрос на федеральное финансирование этого проекта, рассчитывает на грант-субсидию для начала строительства и достройки аквапарка. Начало уже положено, свайное поле там есть. Есть с чего стартовать. С другой стороны, мы ищем экономического баланса, равновесия, которое, рассчитываем, в ближайшее время произойдет в экономике конкретной компании и экономике страны, – прокомментировал ситуацию Логинов.

Отметим, что изначально построить аквапарк планировалось в 2027 году, но теперь сроки отодвигаются на неопределенную дату. О приостановке работ застройщик заговорил еще в прошлом году – тогда причиной было названо сильное удорожание материалов.