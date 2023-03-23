В Красноярске коронавирусом заразился 141 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за сутки на 23 марта 2023 года коронавирусом заболел еще 141 человек (сутки назад 147). Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

В общей сложности коронавирусом заразился 434 100 человек. При этом за минувшие сутки вылечились 109 пациентов (день назад 89), а за все время – 421 383 красноярца.

За сутки госпитализированы 26 человек, что на 24 меньше дня предыдущего, тогда в больницу попали 50 пациентов. Также на сутки от COVID-19 никто не умер. В общей же сложности жертвами вируса в крае стал 11 295 человек.