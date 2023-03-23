В Красноярске полицейский поймал грабителя прямо во время кражи гаража

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске оперативник уголовного розыска поймал мужчину прямо во время попытки украсть гараж. Об этом рассказывает ГУ МВД России по региону.

Предотвратить кражу удалось буквально случайно. Проходящего полицейского смутил «Камаз», который пытался подцепить металлический гараж. Он попросил предоставить документы на конструкцию у мужчины, который представился ее хозяином. Однако тот растерялся, после чего полицейский доставил его в отдел.

Через час туда же приехал и настоящий владелец имущества. О том, что он едва не остался без гаража, ему рассказал родственник, который наблюдал за процессом похищения с балкона.

Похитителем оказался ранее судимый горожанин, который решил сдать строение на металл. Увезли гараж на пункт приема лома он уговорил водителя грузовика, мол, администрация вынесла предписание убрать строение в сжатые сроки.

Хитроумный план может потянуть на 5 лет лишения свободы. В пресс-службе МВД сделали забавное видео о том, как было предотвращено преступление.