В Красноярском крае замедлился годовой рост цен на продукты

Фото: Мария ЛЕНЦ

Темп прироста показал снижение в феврале 2023 года. По сравнению с январем, годовая стоимость продуктов упала с 11,31% до 10,28%. На непродовольственные товары с 9,93% до 9,62%. Как поясняют аналитики отделения по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка РФ, заметить это можно по тем товарам, которые чаще всего покупают жители Красноярского края. Среди продуктов это, в основном, коснулось мяса, круп и макарон, молока, овощей и фруктов.

Отметим, что цены на мясо остаются на уровне прошлого года, либо немного их превышают. К примеру, свинина подорожала за год на 4%, мясо птицы — на 3%. Замедлился рост цен на молоко и молочные продукты.

Происходит это из-за того, что животноводы нарастили производство, рынок насыщен готовой продукцией. Также повлиял и рекордный урожай зерна в 2022 году – сельхозпроизводители меньше тратят денег на корма, что позволяет развивать производство, покупать оборудование.

Но высокий урожай зерна также сказался еще и на ценах производителей круп и муки. Пшено, овсяные хлопья и гречка за год подешевели. Последняя — на 17%.