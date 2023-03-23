Олег Газманов перед концертом прокатился на горных лыжах в красноярском «Бобровом логу»

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Артист Олег Газманов перед своим выступлением в Красноярске успел оценить местные горнолыжные трассы. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

- Я нашел горнолыжный склон. Вечером концерт, но я еще успею покататься. Красота, даже не верится. Не ожидал, что тут такие классные трассы! – отметил 71-летний музыкант.

В комментариях читатели тоже оценили местные красоты и пожелали артисту хорошего выступления. Концерт «Вперед, Россия!» состоялся 22 марта на сцене «Гранд Холл Сибирь».