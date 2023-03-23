Прогулочные водные маршруты из Красноярска в Дивногорск откроются уже в мае Фото: Мария ЛЕНЦ

Прогулочные водные маршруты по Енисею из Красноярска в Дивногорск откроются уже в мае. Навигации ждет первый электрический катамаран, первое прогулочное электросудно Ecocruiser. В Дивногорске как раз уже завершились подготовительные работы по причалу. Об этом изданию «Сибирь работает» рассказала заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края Юлия Верхушина.

Будет и второй прогулочный маршрут – в черте города и наверняка его запустят вечером. Есть мысли сделать и другие маршруты, например, вниз по Енисею, до села Барабаново, где с воды можно увидеть старинный деревянный храм Параскевы Пятницы (он сейчас на реставрации). ПО словам Юлии Верхушиной, она мечтает, чтобы у красноярцев развился такой же культ Енисея, как в Санкт-Петербурге культ Невы. И почему бы нам не организовать событие подобной «Алым парусам»?!

Для информации: катамаран на электрическом ходу Ecocruiser прибыл в Красноярск осенью 2022 года. Вместимость – 130 пассажиров, четыре часа ходу без подзарядки.