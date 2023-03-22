В Красноярске разыскивают 10-летнего мальчика

Фото: "Поиск пропавших детей"

В Красноярске пропал 10-летний мальчик. Сергей Григорьев сегодня вечером ушел из дома на улице Калинина, и уже несколько часов о нем нет вестей. Ориентировку на него разместили волонтеры «Поиска пропавших детей».

– Приметы: рост 140 см, среднего телосложения, светло-русые короткие волосы, голубые глаза. Был одет: светло-серая шапка, черная длинная куртка, черные ботинки с синими вставками. С собой: телефон, ключи, – говорится в ориентировке.

Всех кто знает о судьбе ребенка просят звонить по телефонам 8(391)249-01-48 и 8-950-99-66-066.