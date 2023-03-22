В Красноярске начали делать операции по восстановлению лица участникам СВО

Фото: Илья Зайцев

В Красноярске запустили медицинский проект лицевой хирургии для участников СВО. Медики уже оказали помощь двум бойцам, и в перспективе готовы проводить до 400 подобных операций в год. Однако системная работа еще не запущена.

Первыми пациентами центра «Эпитетика», где проходят операции, стали красноярцы Артем и Юрий. Артем из-за попадания пули в лицо лишился глаза, Юрию же оторвало часть губы и носа. Сейчас они проходят реабилитацию.

– Пока проект реализуется без бюджетных средств - при поддержке Митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона краевое общество православных врачей организовало сбор на каждого бойца, который нуждается в такой помощи. Себестоимость одной такой операции - 1.3 миллиона рублей. В ближайшее время обязательно обсужу ситуацию с ответственными ведомствами, – написал депутат Илья Зайцев.