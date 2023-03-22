Глава красноярского Роспотребнадзора предостерег горожан от получения «санкнижек за час»

Фото: телеграм-канал Дмитрий ГОРЯЕВ

Объявления «Санкнижки, медосмотры за час» могут быть небезопасными и грозить получением «липового» документа. Быт осторожными и не вестись на подобные предложения призвал горожан Дмитрий Горяев, глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

- Оформить настоящую книжку за такой срок невозможно. Больше времени уходит даже на то, чтобы получить результаты лабораторных исследований и пройти гигиеническое обучение, - говорит главный санитарный врач региона.

Каждая медкнижка при этом вносится в Единый Реестр личных медкнижек ведомства.

Поддельные книжки периодически обнаруживаются во время проведения надзорных мероприятий. Работодателю в этом случае грозит административная ответственность.