В Красноярске женщина проехала на внедорожнике по тротуару у школы и едва не сбила детей

Фото и видео: ГИБДД Красноярского края

В Красноярске полицейские разыскали женщину, которая делала опасные маневры на «Тигуане» возле школы. Ее выкрутасы сняла уличная камера в микрорайоне Преображенский, на улице Петра Ломако, 4а. Женщина на внедорожнике заехала на тротуар возле школы, где в этот момент ходили дети.

По тротуару автолюбительница решила объехать пробку, которая скопилась на узкой улице. Правда, женщина не рассчитала габариты своей машины и едва не переехала нескольких ребятишек, возвращавшихся из школы: им буквально пришлось разбегаться перед машиной.

Полиция заметила ролик, который разлетелся в соцсетях, и отыскала красноярку. 41-летнюю женщину пригласили в отдел на профилактическую беседу, а заодно для составления административного протокола.

– Женщина пояснила, что утром привезла ребёнка в школу 157, припарковалась вдоль дороги справа. Затем захотела проехать прямо, но увидела скопившийся на дороге транспорт. Она поняла, что разъезжаться водители не намерены ещё долгое время, поэтому решила осторожно проехать по тротуару, хотя видела там детей. Со слов женщины, школьников своим автомобилем она не задела, наезда не было, — добавили в МВД.