В Красноярском крае мужчина убил пришедшего без алкоголя приятеля
Фото: Мария ЛЕНЦ
17 марта деревне Большая Салба Идринского района местный житель зарезал приятеля в доме. Как сообщает СК по Красноярскому краю, следователи завели уголовное дело по статье «убийство».
53-летний мужчина временно жил у своего друга в доме на улице Набережная. Вместе они часто устраивали застолья. Так, вечером уже пьяный мужчина вернулся в дом, где его встретил хозяин, который возмутился, что тот не принес алкоголь.
Между приятелями началась ссора. Обиженный хозяин жилища схватил нож и несколько раз ударил мужчину, тот скончался на месте. Следователи выясняют обстоятельства происшествия.