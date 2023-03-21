В Красноярском крае мужчина убил пришедшего без алкоголя приятеля Фото: Мария ЛЕНЦ

17 марта деревне Большая Салба Идринского района местный житель зарезал приятеля в доме. Как сообщает СК по Красноярскому краю, следователи завели уголовное дело по статье «убийство».

53-летний мужчина временно жил у своего друга в доме на улице Набережная. Вместе они часто устраивали застолья. Так, вечером уже пьяный мужчина вернулся в дом, где его встретил хозяин, который возмутился, что тот не принес алкоголь.

Между приятелями началась ссора. Обиженный хозяин жилища схватил нож и несколько раз ударил мужчину, тот скончался на месте. Следователи выясняют обстоятельства происшествия.