Назаровский депутат Владимир Ивашкин снялся в проекте «Суперниндзя»

Фото: скриншот с трансляции шоу "Суперниндзя" на СТС

Депутат из города Назарово в Красноярском крае Владимир Ивашкин выступил в шоу «Суперниндзя» на СТС. До финиша ему дойти не удалось.

Съемки шоу «Суперниндзя» проходили в Минеральных Водах. Туда Владимир отправился с женой и дочерью, которые выступали в качестве группы поддержки. Вообще Ивашкин проходил отборочный этап в Красноярске еще летом, а в октябре ему позвонили и пригласили принять участие в проекте.

Суть шоу в прохождении полосы препятствий. Кто быстрее пройдет без осечек, тот и Суперниндзя. Первую контрольную точку Ивашкин прошел вообще без проблем. Проблемы начались со второй (воздушная переправа). Он упал в холодную воду на последнем кольце.

Коллегам из издания «Запад24» Ивашкин рассказал, что, несмотря на проигрыш он доволен участием в проекте:

- Вода холодная, но ты разогрет и, когда падаешь, не обращаешь на это внимание. Вода больше бьет по самолюбию. Круто, конечно, ощущения классные, что попал на этот проект. Надо еще разок попробовать, но подготовиться более тщательно.

Владимиру Ивашкину 47 лет. Он пятикратный чемпион края по смешанным единоборствам, а также вице-чемпион России по панкратиону.