Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 марта 2023 6:54

В Красноярске водители с начала года получили штрафов на 7,5 миллионов рублей за парковку на газонах

Это 1728 постановлений
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске продолжает успешно действовать автоматическая система видеорегистрации нарушений при парковке на газонах. С начала года было выписано 1728 постановлений на общую сумму 7,5 миллионов рублей, сообщает администрация города.

С помощью комплекса «Дозор-МП» члены административной комиссии выявляют нарушения ежедневно. Компьютер автоматически фотографирует нарушителя, а после получения данных о владельце в ГИБДД выписывает штраф.

Оплатить его необходимо в течение 60 дней с момента вступления его в силу. Сумма штрафа составляет от 2 до 100 тысяч рублей, в зависимости от того, физическое или юридическое лицо нарушило закон.