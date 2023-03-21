В Красноярске водители с начала года получили штрафов на 7,5 миллионов рублей за парковку на газонах

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске продолжает успешно действовать автоматическая система видеорегистрации нарушений при парковке на газонах. С начала года было выписано 1728 постановлений на общую сумму 7,5 миллионов рублей, сообщает администрация города.

С помощью комплекса «Дозор-МП» члены административной комиссии выявляют нарушения ежедневно. Компьютер автоматически фотографирует нарушителя, а после получения данных о владельце в ГИБДД выписывает штраф.

Оплатить его необходимо в течение 60 дней с момента вступления его в силу. Сумма штрафа составляет от 2 до 100 тысяч рублей, в зависимости от того, физическое или юридическое лицо нарушило закон.