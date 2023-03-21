В Хакасии пьяный водитель предложил экипажу ДПС обогнать себя и этим выдал

Фото: ГУ МВД по Республике Хакасия

В Республике Хакасия экипаж полиции задержал пьяного водителя. Свое состояние тот выдал «поворотником», сообщает ГУ МВД по региону.

Инспекторы патрулировали улицы на окраине Саяногорска, когда их внимание привлек внедорожник. Водитель решил притормозить на участке дороги, где обгон запрещен, и мигнул правым указателем поворота ехавшей позади полицейской машине, мол, обгоняйте.

В ответ автоинспекторы включили маячки и потребовали остановить машину. Водитель на это увеличил скорость и затем свернул на проселочную дорогу в надежде оторваться по рыхлому снегу.

Погоня завершилась тем, что в одном из тупиков мужчина попытался сбежать от полицейских. Его догнали и предложили пройти медосвидетельствование. Прибор показал содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе 1,024 мг/л.

Автомобиль отправился на штрафстоянку, на водителя составлены протоколы.