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НовостиОбщество21 марта 2023 4:33

Житель Красноярска выплатил 404 тысячи рублей алиментов, чтобы избежать судимости

На него не действовали другие меры
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Житель Красноярска выплатил 404 тысячи рублей алиментов, чтобы избежать судимости

Житель Красноярска выплатил 404 тысячи рублей алиментов, чтобы избежать судимости

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске мужчина только после заведения уголовного дела погасил крупный долг по алиментам. Об этом сообщает региональная служба судебных приставов.

38-летний красноярец не хотел тратиться на свою 6-летнюю дочь, таким образом, он накопил долг в 404 тысяч рублей. Сначала приставы арестовали его банковский счет, затем ограничили в выезде из страны, а потом его обязали отработать 70 тысяч часов обязательных работ, чего делать он не спешил.

В итоге на мужчину завели уголовное дело. Ему грозил срок до 1 года. Лишь после этого он решил заплатить. Вся сумма была погашена в пользу дочери.