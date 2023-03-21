Житель Красноярска выплатил 404 тысячи рублей алиментов, чтобы избежать судимости Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске мужчина только после заведения уголовного дела погасил крупный долг по алиментам. Об этом сообщает региональная служба судебных приставов.

38-летний красноярец не хотел тратиться на свою 6-летнюю дочь, таким образом, он накопил долг в 404 тысяч рублей. Сначала приставы арестовали его банковский счет, затем ограничили в выезде из страны, а потом его обязали отработать 70 тысяч часов обязательных работ, чего делать он не спешил.

В итоге на мужчину завели уголовное дело. Ему грозил срок до 1 года. Лишь после этого он решил заплатить. Вся сумма была погашена в пользу дочери.