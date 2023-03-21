В ходе СВО погиб житель Минусинска Федор Фалдин

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске сегодня, 21 марта, пройдет прощание с погибшим в ходе проведения специальной военной операции Федором Фалдиным. Он погиб 25 февраля, сообщает администрация города.

Родился Федор Фалдин 3 августа 1984 года в Абакане. Первые девять классов закончил в селе Нижний Кужебар, после чего с семьей переехал в Зеленый Бор, где продолжил обучение.

В Минусинском сельхозтехникуме он получил профессию тракториста и устроился в строительную фирму в Норильске.

Федор отправился на СВО вскоре после ее начала. Прощание с ним пройдет с 11 до 12 часов в траурном зале.