Название красноярской доставки «ЁбиДоёби» Верховный суд признал ненадлежащей Фото: Мария ЛЕНЦ

Верховный суд РФ признал название красноярской доставки «ЁбиДоёби» ненадлежащей. На организацию пожаловались жители Волгограда.

Доставка суши начала работать в Волгограде, где вызвала негодование местных. В итоге они пожаловались в ФАС. Судебные тяжбы дошли до Верховного суда, который поддержал требование волгоградской ФАС.

На родине «ЁбиДоёби» в Красноярске так же ФАС пытается принудить доставку к смене названия. Однако до финала истории у нас в регионе пока далеко.