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НовостиОбщество21 марта 2023 3:53

Название красноярской доставки «ЁбиДоёби» Верховный суд признал ненадлежащей

Этого добились волгоградцы
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Название красноярской доставки «ЁбиДоёби» Верховный суд признал ненадлежащей

Название красноярской доставки «ЁбиДоёби» Верховный суд признал ненадлежащей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Верховный суд РФ признал название красноярской доставки «ЁбиДоёби» ненадлежащей. На организацию пожаловались жители Волгограда.

Доставка суши начала работать в Волгограде, где вызвала негодование местных. В итоге они пожаловались в ФАС. Судебные тяжбы дошли до Верховного суда, который поддержал требование волгоградской ФАС.

На родине «ЁбиДоёби» в Красноярске так же ФАС пытается принудить доставку к смене названия. Однако до финала истории у нас в регионе пока далеко.