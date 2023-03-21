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НовостиОбщество21 марта 2023 3:19

В Красноярске до 31 марта можно сдать в переработку макулатуру, батарейки и пластик

Экологическая акция рассчитана только на физлиц
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске с 20 по 31 марта трудовой отряд будет принимать у горожан на переработку макулатуру, пластик и электронный мусор – это батарейки и ртутные лампы. Принять участие в экологической акции могут только физлица, сообщает администрация краевой столицы.

На некоторые виды мусора есть ограничение. Например, от одного человека принимают не более 5 ртутных ламп до 50 сантиметров в длину и килограмма батареек. В любом количестве можно сдавать пластик и макулатуру.

Все собранные отходы партнеры акции отправят дальше на переработку.

Пункты приема будут работать с 9 утра до 18.00 по адресам:

- Ады Лебедевой, 149;

- Павлова, 37а;

- Мичурина, 17;

- Высотная, 15;

- Парашютная, 8а;

- Металлургов, 22а;

- Бограда, 65;

- Вавилова, 53.