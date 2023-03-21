В Красноярске до 31 марта можно сдать в переработку макулатуру, батарейки и пластик

Фото: администрация Красноярска
В Красноярске с 20 по 31 марта трудовой отряд будет принимать у горожан на переработку макулатуру, пластик и электронный мусор – это батарейки и ртутные лампы. Принять участие в экологической акции могут только физлица, сообщает администрация краевой столицы.
На некоторые виды мусора есть ограничение. Например, от одного человека принимают не более 5 ртутных ламп до 50 сантиметров в длину и килограмма батареек. В любом количестве можно сдавать пластик и макулатуру.
Все собранные отходы партнеры акции отправят дальше на переработку.
Пункты приема будут работать с 9 утра до 18.00 по адресам:
- Ады Лебедевой, 149;
- Павлова, 37а;
- Мичурина, 17;
- Высотная, 15;
- Парашютная, 8а;
- Металлургов, 22а;
- Бограда, 65;
- Вавилова, 53.