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НовостиОбщество21 марта 2023 1:55

Дом на улице Баумана в Красноярске будет достраивать «Сэм и К»

Достроить его должны до конца 2023 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Дом на улице Баумана в Красноярске будет достраивать «Сэм и К»

Дом на улице Баумана в Красноярске будет достраивать «Сэм и К»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске определился застройщик проблемного дома на улице Баумана, 6. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Застройщиком стала компания «Сэм и К». Достроить многоэтажку подрядчик должен до конца 2023 года. Известно, что начальная цена контракта составила 185,8 миллиона рублей. Однако какая стоимость стала победной для «Сэм и К» не сообщается.

Добавим, что дом на Баумана, 6 начали строить в 2007 году. Однако все застройщики, занимавшиеся возведением дома, обанкротились.