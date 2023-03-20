СК отказал в заведении уголовного дела об изнасиловании в красноярском клубе

Фото: Мария ЛЕНЦ

Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело после изнасилования, которое якобы произошло в клубе в Красноярске. Историю в феврале рассказала женщина, которая посетила клуб GetHigh: по ее словам, над ней надругался охранник заведения, который затащил ее в туалет.

Своими переживаниями девушка поделилась в рассказе проекту в поддержку жертв насилия «Не виновата». По ее словам, в клубе она была с подругой, которую другой человек увез к себе домой и якобы также изнасиловал.

Подруга в итоге не стала писать заявление в органы, а вот пострадавшая от охранника красноярка пошла в полицию. По ее словам, следователь не хотел принимать заявление, сомневаясь, что имело место именно насилие и считая, что девушка сама согласилась на интим.

Когда следствие организовало проверку, в баре GetHigh заявили, что готовы к сотрудничеству с правоохранителями и призвали не делать поспешных выводов. Девушку проверили судмедэксперты и не нашли следов побоев, которые якобы причинил ей охранник. Сегодня же в СК сообщили, что факт изнасилования не подтвердился. В ведомстве не стали сообщать подробности расследования.