В Хакасии приставы 16 раз урезонили коллекторские агентства Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии судебные приставы запустили 16 административных расследований и составили 1 протокол в отношении коллекторских агентств. Как правило, нарушителям назначается штраф. В среднем его размер составляет 50 тысяч рублей. А всего с начала года в работу было принято 25 обращений, - такую информацию опубликовало Управление ФССП России по Республике Хакасии.

Причина административных наказаний – нарушение федерального законодательства, которое четко прописывает регламент работы коллекторов по возврату просроченных долгов. Среди самых частых нарушений – телефонные звонки должникам сверх лимита и в ночное время, психологическое давление, в том числе на близких, которые сами долгов не делали. Так что если столкнулись с нарушениями и слишком назойливыми представителями коллекторских фирм – смело фиксируйте их (фото, видео, записи на диктофон, скрины переписки, распечатки звонков от операторов связи) – и прямиком к приставам.