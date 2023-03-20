В Красноярске в Гремячей гриве промаркируют две новые экотропы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на территории экопарка «Гремячая грива» промаркируют две новые тропы. Об этом корреспонденту sibnovosti.ru сообщили в «Центре Путешественников». Дело в том, что в конце февраля специалисты направления «Красноярский хайкинг» записали новые gps-треки, но они пока черновые. Завершить прокладку троп от недавно построенной лестнице в Удачном (по ней можно спуститься с Академгородка на берег Енисея и наоборот) до Серебряного лога планируют к лету.

Специалист Центра поделился: нынешней весной планируют по второму разу пройти весь запланированный маршрут и затем нанести треки на карты и сайт с приложением «Красноярский хайкинг». В зимние месяцы этого не стали делать, потому что было холодно и краска не легла бы так, как нужно. Плюс зимой местность выглядит по другому, не так, как в теплое время года. Подстраховались от ошибки. В любом случае этим летом тропы до новой лестницы появятся.