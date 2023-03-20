В Красноярске пироманы подожгли детскую площадку на Гладкова. Фото: МВД

В Красноярске в одном из дворов на улице Гладкова произошло ЧП. Накануне, 19 марта, в 17:20 там загорелась детская площадка. Заполыхала детская горка. Поскольку она сделана с использованием искусственных материалов, запах от нее был такой сильный и едкий, что почувствовали жители окрестных домов.

Пожарные погасили огонь буквально за 20 минут, площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Однако вопрос: кто? Кто поджег горку? Очевидцы рассказывали о каком-то неизвестном в наряде человека-паука. Но полиция нашла этого аниматора, тот заявил, что пришел сюда, когда горка уже горела и непричастен к поджогу.

Следственно-оперативная группа полиции отработала на месте происшествия, опросила очевидцев, устанавливает личность пиромана. А пока хочется отметить: детский городок был построен в этом дворе недавно, в нем есть вклад и самих жителей. Кому понадобилось устраивать такое вредительство?