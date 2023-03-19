В Красноярске перенесут старинную часовню с территории бывшего Казачьего рынка

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В Красноярске перенесут старинную деревянную часовню, расположенную на территории бывшего Казачьего рынка в микрорайоне Северный. Как рассказали в Красноярской епархии, это запланировано в связи со строительством спортивного комплекса, но куда и когда бут перемещено деревянное здание, переданное благотворителем во владение прихода храма епархии, пока неизвестно.

В епархии отмечают, что жители Северного давно обращаются с просьбами построить храм в их микрорайоне, но на тот момент не было свободных участков под застройку.

Напомним, что в 2021 году начался первый этап благоустройства сквера на месте бывшего рынка Казачий. Уже построили пешеходно-тропиночную сеть, событийную площадку со светомузыкальным оборудованием и освещением. Высадили деревья и кустарники, установили скамейки, навесы, урны и уличные батуты.

В 2023 году там появится спортивная и детская площадки, зона для выгула собак. Также там запланировано строительство парковки, многофункционального комплекса с двумя плавательными бассейнами для взрослых и детей со спортзалом, кафе и музеем.