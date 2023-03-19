В Красноярске заливают бетоном место под будущий храм на Стрелке

Фото: соцсети

В Красноярске начали заливать бетоном площадку, где будет располагаться будущий храм на Стрелке. Как рассказали в паблике церкви в соцсетях, для православных горожан это исторический момент. Верующих попросили молиться о благополучном строительстве.

Напомним, что Красноярская епархия ответила на недовольство горожан по поводу строительства храма на Стрелке. На своей странице в соцсетях священник Николай Ши-Кэ-Мин рассказал, что в городских храмах по воскресеньям не протолкнуться, а из-за всех желающих посетить службу, священникам приходится служить две Божественные Литургии - чтобы развести число людей и людям стало комфортнее молиться.

Меньше мест для прогулок, по уверениям священника, не станет. Ведь церковь займет всего 200 кв.м., когда общая площадь Стрелки – 50 000 кв.м. Вид на Енисей, в отличии от «шашлычки» напротив храма, церковь не закроет. И видом своим, в отличии от этого же павильона, общую картину портить не будет. Дерево вполне неплохо впишется в любую концепцию.