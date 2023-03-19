Красноярские спасатели эвакуировали со «Столбов» 35-летнего мужчину с вывихом руки

Фото: КГКУ Спасатель

В нацпарке «Столбы» 18 марта 35-летний мужчина получил вывих руки. Как рассказали в КГКУ «Спасатель», из-за травмы он не смог спуститься в город самостоятельно, ему потребовалась помощь спасателей.

Как получил травму мужчина – неизвестно. Но после вывиха красноярец понял, что с больной рукой идти дальше он не сможет, это может быть слишком опасно. Поэтому он обратился за помощью к спасателям.

Специалисты эвакуировали мужчину, оказав ему первую помощь – наложили шину. Его доставили к медикам, которые оказали забрали туриста под свою опеку.