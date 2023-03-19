Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 марта 2023 3:09

Красноярские спасатели эвакуировали со «Столбов» 35-летнего мужчину с вывихом руки

Из-за травмы он не смог спуститься самостоятельно
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: КГКУ Спасатель

Фото: КГКУ Спасатель

В нацпарке «Столбы» 18 марта 35-летний мужчина получил вывих руки. Как рассказали в КГКУ «Спасатель», из-за травмы он не смог спуститься в город самостоятельно, ему потребовалась помощь спасателей.

Как получил травму мужчина – неизвестно. Но после вывиха красноярец понял, что с больной рукой идти дальше он не сможет, это может быть слишком опасно. Поэтому он обратился за помощью к спасателям.

Специалисты эвакуировали мужчину, оказав ему первую помощь – наложили шину. Его доставили к медикам, которые оказали забрали туриста под свою опеку.