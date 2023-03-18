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НовостиПолитика18 марта 2023 9:09

В ходе СВО погиб 24-летний военнослужащий из Минусинска

Прощание состоится 20 марта
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В ходе СВО погиб 24-летний военнослужащий из Минусинска. Фото: vk.com/minusinsk_adm

В ходе СВО погиб 24-летний военнослужащий из Минусинска. Фото: vk.com/minusinsk_adm

В зоне СВО погиб 24-летний мобилизованный Виктор Коновалов из Минусинска Красноярского края. Об этом сообщает городская администрация.

Виктор Коновалов родился и вырос в Минусинске. Пять лет назад он окончил Сельскохозяйственный техникум, выучился на теплотехника. Проходил срочную службу.

Был призван в рамках частичной мобилизации 28 сентября 2022 года. Затем был направлен в воинскую часть Новороссийска. Погиб во время боевых действий 6 марта 2023 года.

Прощание с Виктором пройдет 20 марта с 11:00 до 12:00 часов в центре «Защитник».