В Норильске задержали насильника, который с оружием вломился в квартиру женщины

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске по обвинению в изнасиловании задержали 35-летнего местного жителя. Он с ножом вломился в квартиру женщины, ограбил ее после чего изнасиловал, угрожая оружием. Силовики нашли его спустя неделю – сейчас насильник находится под стражей.

На преступление мужчина пошел вечером 6 марта: он напился, зашел в подъезд одного из домов и постучал в дверь квартиры, где проживала 27-летняя женщина. Норильчанин представился сантехником – неясно, почему женщину не смутил вечерний визит пьяного мастера, но в квартиру она его впустила.

После этого мужчина начал угрожать своей жертве ножом, связал ее скотчем и потребовал отдать деньги и ценности. Женщина рассказала, что у нее есть только шесть тысяч рублей – после этого пьяный грабитель, также грозя жертве ножом, изнасиловал доверчивую норильчанку.

Сделав грязное дело, грабитель сбежал с места преступления. После недели поисков, 14 марта, он был задержан – мужчина даже не пытался покинуть Норильск. На него завели уголовные дела сразу по нескольким статьям, от разбоя до изнасилования, и отправили под стражу.