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НовостиПроисшествия17 марта 2023 7:20

В Красноярске арестовали мужчину, сбросившего тело возлюбленной в яму возле дома

Родственникам женщины он сообщил, что она ушла от него к другому мужчине
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: СК

Фото: СК

В Красноярске арестовали 30-летнего мужчину, убившего свою 40-летнюю возлюбленную. Как сообщили в пресс-службе СК, он сбросил её тело в яму, присыпал снегом, а родственникам сообщил, что она ушла от него к другому мужчине.

Все произошло 20 февраля 2023 года на Читинской. Мужчина приревновал любимую, разгорелся скандал. Выпив, он полез в драку – ударил женщину дважды рукой по голове. Успокоившись, ушел спать. Проснувшись, обнаружил любимую мертвой.

Суд арестовал мужчину по ходатайству следователей. Ему предъявлено обвинение по статье «убийство».