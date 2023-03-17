В Красноярске арестовали мужчину, сбросившего тело возлюбленной в яму возле дома

Фото: СК

В Красноярске арестовали 30-летнего мужчину, убившего свою 40-летнюю возлюбленную. Как сообщили в пресс-службе СК, он сбросил её тело в яму, присыпал снегом, а родственникам сообщил, что она ушла от него к другому мужчине.

Все произошло 20 февраля 2023 года на Читинской. Мужчина приревновал любимую, разгорелся скандал. Выпив, он полез в драку – ударил женщину дважды рукой по голове. Успокоившись, ушел спать. Проснувшись, обнаружил любимую мертвой.

Суд арестовал мужчину по ходатайству следователей. Ему предъявлено обвинение по статье «убийство».