В Красноярском крае семейная пара прописала в своей однушке 20 иностранцев

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В Богучанском районе муж с женой прописали в своей квартире 20 иностранцев. Подозрительную активность обнаружили полицейские, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Массовая постановка на миграционный учет в Таежном началась с начала этого года. Заявления поступали в миграционную службу из многофункционального центра, заявителями были муж с женой.

Полицейские решили проверить, кто на самом деле проживает в квартире. Когда они прибыли на место, оказалось, что кроме семейной пары там никого нет. Никаких личных вещей и спальных мест граждан из ближнего зарубежья сотрудники МВД тоже не обнаружили.

На мужа с женой завели уголовное дело. Им грозит до 3 лет тюрьмы.