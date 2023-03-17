В Красноярске оштрафовали девушку – водителя, которая проехала по пешеходной дорожке. Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске дорожная полиция оштрафовала девушку-водителя, которая проехала по пешеходной дорожке внутри двора. Сумма штрафа составила три тысячи рублей. А помогли выявить нарушительницу соцсети – там появилось видео от возмущенных красноярцем, как «Мерседес» катится по скверу во дворе, а рядом – дети. И детям пришлось отойти в сторону, чтобы не оказаться под колесами.

Найти автомобиль и его владелицу, которая засветилась на видео, госавтоинспекторам не составило труда. Вскоре ее пригласили на беседу. 28-летняя местная жительница начала объяснять в духе «не виноватая я, мне пришлось, я ради блага других старалась». То есть якобы другие автомобили перегородили ей выезд со двора. Она, чтобы их пропустить, заехала на самую середину сквера, расположенного внутри двора, а затем собиралась выехать назад. Но жители не поняли, не оценили…

В результате в отношении автомобилистки инспекторы ДПС вынесли два административных штрафа: за непристегнутый ремень безопасности и движение по тротуару. Общая сумма штрафов составила 3000 рублей.