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НовостиОбщество16 марта 2023 13:58

Власти Красноярска отказали застройщику в постройке нового ЖК на берегу Студгородка

Он хотел превысить строительные нормы почти в два раза
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэрия Красноярска отказала компании «Сибстройрегион» в возведении нового ЖК. Его застройщик намеревался строить на берегу Студгородка, в районе Гремячего ключа – там, где находится стадион «Политехник». По примеру ЖК «Орбита», дома планировали разместить на обрыве.

Какие именно проблемы стали причиной отказа – не уточняется. Однако в тексте постановления говорится, что «Сибстройрегион» просил отступить от предельных параметров разрешенного строительства на 74,1%, при том что по закону это разрешено не более чем на 40%.

Отметим, что общий размер застройки должен был составить 5815 квадратных метров. Помимо домов, на обрыве у смотровых площадок должна была появиться крытая парковка.