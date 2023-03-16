Лесные пожарные отработали тушение поджога травы под Минусинском

Фото: КГАУ "Лесопожарный центр"

Лесные пожарные потушили условный ландшафтный пожар в Минусинском районе. По сценарию, неизвестный поджег лесную подстилку в окрестностях поселка Топольки, после чего на место были вызваны сотрудники краевого Лесопожарного центра, МЧС, полиция и росгвардия, энергетики и врачи, а также чиновники. Всего тушить траву прибыли 127 человек.

Как рассказали в Лесопожарном центре, полиция и росгвардия прибыли не просто так: пока пожарные тушили огонь, силовики отрабатывали задержание поджигателя. Сам пожар по условиям тренировки был усложнен – из-за ветра пламя «перекинулось» на десяток жилых домов.

– Оперативно к месту возгорания стянули все силы лесопожарных подразделений южной группы районов. Также от краевого Лесопожарного центра задействовали спецтехнику: штабную машину, пожарные автомобили, лесопожарные модули, гусеничный и колесные тракторы, трал – всего 12 единиц, – рассказал лесопожарный Игорь Ерин.