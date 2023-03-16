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НовостиОбщество16 марта 2023 2:47

Красноярцев приглашают принять участие в марафоне правильного питания

Он пройдет с 18 по 25 марта
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске с 18 по 25 марта пройдет марафон правильного питания. За неделю участникам проведут две встречи и в онлайн-формате расскажут все на тему осознанного питания и пищевого поведения, сообщает администрация города.

Участие в марафоне бесплатное - подключиться к нему могут все желающие.

В первый день пройдет встреча с нутрициологом, который расскажет о том, как питание влияет на кожу. Затем участников ждут упражнения для проработки лицевых мышц.

Вторая встреча состоится 25 марта. На ней специалист расскажет про влияние пищевых привычек на организм и поделится рецептами.

В промежутке между встречами работа будет проходить в группе в социальных сетях. Чтобы принять участие в марафоне, надо пройти регистрацию и вступить в группу “Фитнес-коворкинг” в соцсети VK.