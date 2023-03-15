В Красноярске отремонтируют километровый участок на улице Аральская Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске собираются отремонтировать улицу Аральскую в Черемушках. Об этом сообщает городская администрация.

Сейчас мэрия ищет подрядчика. Работы планируется начать в мае 2023 года. Ремонт проведут на участке в 1 километр, начальная цена контракта – 52,8 млн рублей.

Подрядчик должен уложить высокопрочный асфальт и установить вибропрессованные бордюры. Также отремонтируют уже существующие тротуары и сделают новые на недостающих участках.

Кроме того, на перекрестке с Волжской организуют переходно-скоростные полосы. Они будут правоповоротными в обе стороны. А для безопасности будут перенесены остановки «Офсет» и «Школа». Также модернизация ждет светофоры, дорожные знаки, будет нанесена разметка.