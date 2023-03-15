Лед с тротуаров в Красноярске впервые начали убирать по ночам

Фото: МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства»

Бригады ручного труда впервые начали выходит на очистку тротуаров от наледи по ночам. Такое распоряжение отдал мэр Красноярска, сообщает управление дорог города.

Из-за резких колебаний температуры тротуары превратились в катки. Справиться со льдом с помощью щеток и ковшей невозможно – лед необходимо убирать вручную. Поэтому на городские улицы с ломиками вышло около 50 человек и более 100 единиц техники.

В местах, где наледь убрать оперативно не получится, ее посыпят песок.