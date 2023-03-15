В Красноярске открыли табличку в память о первом мэре Валерии Позднякове

Фото: Горновости

В Красноярске 14 марта открыли памятную табличку в честь первого мэра Валерия Позднякова. Об этом сообщают Gornovosti.

Доска установлена на здании по Парижской Коммуны, 41. Поздняков работал здесь в бытность сотрудника Водоканала. В открытии приняли участие нынешний мэр Владислав Логинов и депутаты Горсовета. С инициативой об увековечении памяти о мэре выступил «КрасКом».

Напомним, что Валерий Поздняков руководил Красноярском с 1991 по 1996 год. Именно при нем были разработаны герб и флаг города. Валерий Поздняков ушел из жизни 7 августа 2021 года.