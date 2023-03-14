В мэрии Красноярска пояснили, почему нельзя купаться в марте в Абаканской протоке Фото: ИВАНОВА Диана

В администрации Красноярска отреагировали на информацию в социальных сетях о подростках, которые купались в Абаканской протоке, в районе Ярыгинской набережной. Нет, это не моржующие школьники. Дети на самом деле резвились в воде, не обращая внимания на температуру воздуха. Дело в том, что там по дну проходит техническая труба.

- В этом районе протоки Красноярская ТЭЦ-2 сбрасывает воду, которая используется для охлаждения конденсаторов турбин. Поэтому вода здесь намного теплее. Однако купание даже в летний период там запрещено. Это технологический объект, - пояснила пресс-служба городской мэрии.

Сотрудники администрации Свердловского района совместно с полицией организовали патрулирование. Решается вопрос о том, как можно оградить это место.