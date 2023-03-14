В Красноярске на ремонт улицы Щорса планируют потратить 205,7 миллиона рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске объявлен конкурс по поиску подрядчика для ремонта улицы Щорса. Начальная цены составляет 205,7 миллиона рублей, сообщает администрация города.

Обновить надо будет все 2,81 километра улицы – от Мичурина до Павлова. В списке работ: укладка нового слоя асфальтобетона, замена бортовых камней и частичный ремонт тротуаров.

Чтобы сделать движение безопасным, на улице должны установить 3 светофора, перенести остановки и сделать подъезды к ним более удобными, а сами павильоны – современными.

Огородят и все несанкционированные места для разворотов через трамвайные пути.

Обустроят на Щорса парковочные места. Все работы должны быть выполнены уже в этом году.