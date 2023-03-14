В ходе СВО погиб Александр Шахолдаев из Красноярского края. Фото: Ермаковский сельский Совет

В ходе специальной военной операции погиб 32-летний военнослужащий Александр Шахолдаев. Об этом сообщает администрация Ермаковского сельсовета, откуда родом боец. Как и при каких обстоятельствах погиб Александр, не сообщается. Известно только, что это случилось 18 февраля. До своего 33-го дня рождения он не дожил всего две недели.

Александр Шахолдаев был старшим стрелком мотострелкового взвода, летом был ранен, но после госпиталя вернулся обратно в строй. Был награжден медалью «За боевое отличие». На сайте школы № 1 села Ермаковского написали слова некролога: «Это непоправимая утрата для семьи Александра, тяжелая потеря для друзей, одноклассников, педагогов, сослуживцев и всех, кто его знал». И добавили, что это уже второй выпускник школы, не вернувшийся из зоны специальной военной операции.

Местные власти окажут помощь семье.