В Красноярске на месте частных домов на Пашенном начали строить поликлинику

Фото: Минздрав Красноярского края

В Красноярске началось строительство поликлиники в микрорайоне Пашенный. Здание заложили в том месте, где раньше находились частные дома. Сейчас там завершили снос и готовят котлован.

На возведение больницы было выделено почти 2 миллиарда рублей. Закончить строительство планируется к концу 2024 года. Новое здание сможет за смену принимать до 600 пациентов.

Сама больница, по плану, будет иметь восемь этажей. Там разместят блоки доврачебного приема, неотложки, инфекционного, рентгенологического, профилактического и других отделений, а также хирургию и дневной стационар.

Отметим, что всего по нацпроекту «Здравоохранение» до 2025 года в Красноярске должны ввести две поликлиники – на Пашенном и в Северном. Еще по одному зданию возведут в Идре, Емельяново, Козульке и Норильске.