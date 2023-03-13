Фото: городская администрация

В Красноярске в 2023 году планируют привести в порядок минимум 22 остановки общественного транспорта. Об этом сообщает городская администрация.

В Ленинском районе на Аральской отремонтируют остановки: «Школа», «Заря» и «Офсет». В Свердловском районе будут обустроены пункты «Студенческая», «Семафорная», «Новая», «Хлебозавод», «Институт» и «ул. Свердловская, 73» в направлении Николаевского моста. В Кировском районе на Щорса планируется ремонт остановок в обе стороны «Школа», «пер. Автобусный», «Магазин Мебель», «Дом творчества», «Рынок МАВИ», «пос. Рабочий», «Стадион Авангард», «Кинотеатр Металлург».

Остановки приведут в соответствие со всеми требованиями безопасности. Также в текущем году планируют заняться остановками «ПТУ» по Светлова (в обоих направлениях), «4-й микрорайон (Славы)» по Светлова (в двух направлениях), «Домик» по Лесопарковой (по нечетной стороне), «Медицинский колледж» по Лесопарковой и «Аптека» по Тимошенкова (по пути на Монтажников).

В мэрии добавляют, что в план могут войти и другие остановки. Работы будут начаты как только позволит погода.