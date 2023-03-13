В Красноярском крае на борьбу с пожарами выделено 150 миллионов рублей

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В правительстве Красноярского края прошла рабочая встреча, на которой обсудили готовность сил и средств к сезону паводков и пожаров в регионе. Проверки начнутся в ближайшие дни.

Специалисты из МЧС, Минтранса, Минприроды, агентства ГО и ЧС и других ведомств оценят, насколько готовы службы и органы власти к предстоящим чрезвычайным ситуациям.

Особое внимание уделят состоянию гидротехнических сооружений, проверке систем оповещения, работе диспетчерских и пожарных служб.

Между тем в администрации сообщили, что на обеспечение пожарной безопасности региону направлено 150 миллионов рублей. Еще 40 миллионов выделено из краевого бюджета на покупку экипировки, оборудования и строительства помещений для подразделений добровольческой пожарной охраны.

Всего в 2023 году охранять леса будут более 5 тысяч человек и 2,5 тысячи единиц техники.